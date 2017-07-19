Uk: tasso disoccupazione trimestre a giugno sale al 4,7%

In calo i payroll di 149 mila unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito e' stato stimato al 4,7% da aprile a giugno 2025. Lo scrive l'ufficio nazionale di statistica britannico. Il dato e' superiore alle stime di un anno fa e in aumento nell'ultimo trimestre. Il tasso di inattivita' economica nel Regno Unito e' stato stimato al 21% da aprile a giugno 2025. Questo dato e' inferiore alle stime di un anno fa e in calo nell'ultimo trimestre.

Le stime relative ai dipendenti a libro paga (payroll) nel Regno Unito sono diminuite di 149.000 unita' (0,5%) tra giugno 2024 e giugno 2025 e di 26.000 unita' (0,1%) tra maggio 2025 e giugno 2025. Considerando il periodo da aprile a giugno 2025, periodo comparabile con le stime dell'indagine sulle forze di lavoro (LFS), i dipendenti a libro paga sono diminuiti di 110.000 unita' (0,4%) nell'anno e di 66.000 unita' (0,2%) nel trimestre.

La stima iniziale dei dipendenti a libro paga per luglio 2025 e' diminuita di 164.000 unita' nell'anno e di 8.000 unita' nel mese, attestandosi a 30,3 milioni. La stima di luglio 2025 deve essere considerata provvisoria, si legge, ed e' probabile che venga rivista il mese prossimo.

