Uk: Starmer, rafforzeremo la nostra capacita' di combattimento (The Sun)

Alla vigilia della presentazione del piano di difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 giu - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha promesso di 'ripristinare la capacita' di combattimento' delle forze armate del Regno Unito, in particolare di fronte alla minaccia russa, alla vigilia della presentazione della nuova strategia di difesa del suo governo.

'Ripristineremo la capacita' di combattimento del Regno Unito come obiettivo centrale delle nostre forze armate', ha dichiarato il capo del governo in un editoriale pubblicato sull'edizione domenicale del tabloid The Sun.

Lunedi' il Governo laburista pubblichera' la sua nuova strategia di difesa, che definisce le minacce che il Regno Unito deve affrontare e descrive in dettaglio come il governo intende prepararsi dal punto di vista militare. A febbraio, Starmer ha annunciato che portera' la spesa per la difesa del Paese al 2,5% del il nel 2027, rispetto all'attuale 2,3%, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno spingendo i loro alleati della Nato e l'Europa a investire di piu'.

