Uk: Scope Ratings, da cambio leadership nessuna implicazione diretta sul rating

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - "Le dimissioni di Keir Starmer dalla carica di primo ministro e la sua probabile sostituzione con Andy Burnham non hanno implicazioni dirette sul rating AA/Stabile del Regno Unito".

E' quanto affermano in una nota gli esperti di Scope Ratings all'indomani della decisione di Starmer di annunciare le proprie dimissioni. "Il cambio al vertice - si legge nella nota dell'agenzia di rating - non modifica inoltre le nostre aspettative secondo cui il Partito Laburista manterra' la maggioranza in Parlamento, sebbene confermi il quadro di instabilita' politica che caratterizza il Paese sin dal voto sulla Brexit di 10 anni fa". "Prevediamo una continuita' politica sostanziale, con il Regno Unito che beneficera' almeno di una tregua nel protratto tumulto politico che ha rallentato il processo decisionale. Dato il panorama politico altamente polarizzato del Regno Unito, come evidenziato dalle elezioni locali di maggio, elezioni generali anticipate avrebbero probabilmente portato a un'incertezza ancora maggiore nel processo decisionale". Gli analisti di Scope Ratings sottolineano come l'economia del Regno Unito, misurata in termini di crescita del Pil reale, ha dimostrato resilienza di fronte a una serie di shock negli ultimi anni ma, con un tasso dello 0,9% nel 2026 e dell'1,0% nel 2027, rimane al di sotto della crescita media del 2% registrata tra la crisi finanziaria globale e la pandemia di Covid.

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(RADIOCOR) 23-06-26 16:24:50 (0571) 5 NNNN