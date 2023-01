Uk: sciopera personale ambulanze, chiede aumenti salariali contro l'inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Il personale delle ambulanze britanniche e' in sciopero per chiedere aumenti salariali a fronte dell'inflazione galoppante. Si tratta del terzo sciopero nelle ultime cinque settimane per il personale paramedico di ambulanza del servizio sanitario pubblico Nhs, mentre gli infermieri si sono fermati per due giorni la scorsa settimana dopo una prima mobilitazione senza precedenti a dicembre. Le tensioni sociali si estendono a molti settori nel Regno Unito, dove l'inflazione ha raggiunto il 10,5% secondo gli ultimi dati. Ma il settore sanitario, colpito da cronici sottofinanziamenti e mancanza di personale, e' particolarmente in sofferenza. Il ministro della Sanita' Steve Barclay ha dichiarato ieri sera che lo sciopero dei paramedici e' stato "estremamente deludente" e ha messo in rilievo le misure di emergenza messe in atto per garantire la sicurezza dei pazienti.

