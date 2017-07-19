Uk: scende a 51,5 da 51,9 indice Pmi manifatturiero agosto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - 'L'economia del Regno Unito ha accelerato leggermente il passo ad agosto, rafforzando le indicazioni di una solida crescita economica pari a circa lo 0,3% nel terzo trimestre. L'espansione e' favorita dal bel tempo e dagli investimenti nel settore tecnologico, sebbene, come previsto, si sia registrato un certo rallentamento nel comparto manifatturiero, man mano che si attenua l'accumulo precauzionale di scorte. Cio' riflette una temporanea riduzione delle preoccupazioni riguardo all'impatto economico del conflitto in Medio Oriente. Le imprese mostrano un maggiore ottimismo rispetto a qualsiasi altro momento dall'inizio della guerra.

Anche la perdita di posti di lavoro sta rallentando.', ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence. 'E' evidente, tuttavia, che la situazione in Medio Oriente e le preoccupazioni relative alle politiche governative interne continuano ad avere un impatto negativo. Aspetto ancor piu' preoccupante e' che le pressioni sui costi rimangono elevate, principalmente a causa dei prezzi dell'energia e delle interruzioni delle forniture legate al conflitto in Medio Oriente, oltre che degli alti costi del personale. I dati suggeriscono che la Banca d'Inghilterra manterra' probabilmente un orientamento restrittivo, pur restando cauta e rinviando eventuali rialzi dei tassi finche' le dinamiche di crescita e inflazione non saranno piu' chiare', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 21-08-26 10:40:30 (0302) 5 NNNN