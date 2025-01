Uk: sale a 51,1 indice Pmi servizi dicembre, scende a 50,4 composito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - 'Il settore dei servizi ha chiuso il 2024 con solo una ripresa marginale dell'attivita' commerciale e un quasi stallo nei nuovi ordini. Gli intervistati hanno suggerito che il calo della fiducia delle imprese e dei consumatori, dovuto in gran parte alle preoccupazioni sulle prospettive economiche nazionali nel 2025, ha portato a una notevole perdita di slancio della crescita. Mentre la maggior parte degli attori economici del settore dei servizi del Regno Unito ha notato una domanda debole e tagli ai budget dei clienti, sono rimaste aree di forte crescita in settori come i servizi tecnologici', ha commentato Tim Moore, Economics Director di S&P Global Market Intelligence. 'Un crollo dell'ottimismo e' persistito a dicembre, con aspettative di crescita della produzione per l'anno a venire invariate rispetto al minimo di 23 mesi di novembre. Le preoccupazioni sull'impatto dell'aumento dei costi del personale, insieme a un pessimismo generale relativo agli investimenti aziendali, sono stati segnalati come i principali fattori che pesano sulle prospettive di crescita nel 2025', ha aggiunto. 'L'aumento dell'inflazione dei prezzi input ha contribuito alle fosche prospettive a breve termine per i fornitori di servizi, con pressioni sui costi complessivi che hanno raggiunto il massimo degli ultimi otto mesi a dicembre. Nel frattempo, i prezzi sono rimasti ben al di sopra delle tendenze pre-pandemia', ha continuato, concludendo che 'di fronte a condizioni di domanda debole e aumento dei costi del lavoro, molti fornitori di servizi hanno optato per ridurre le assunzioni del personale e ritardare il turnover a dicembre. Quasi uno su quattro degli intervistati ha visto un calo generale del proprio personale.

Escludendo la pandemia, si e' visto il ritmo piu' rapido di licenziamenti da oltre 15 anni'.

