Uk: rifiuta adesione accordo commerciale con Ue e Paesi mediterranei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - Il governo laburista del Regno Unito, nonostante stia cercando di stringere relazioni commerciali piu' strette con l'Unione Europea, ha deciso di non aderire a un accordo doganale tra i 27 membri Ue, i Paesi del Mediterraneo e dell'est del continente. 'Non abbiamo in programma di aderire all'accordo', ha dichiarato Nick Thomas-Symonds, ministro per le relazioni post-Brexit con l'UE. Secondo il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic, l'Unione e' pronta a 'prendere in considerazione' l'inclusione del Regno Unito nell'accordo paneuromediterraneo (Pem), che mira a rendere piu' fluide le catene di approvvigionamento eliminando alcune tasse tra i suoi firmatari. L'intesa, oltre all'Ue, comprende i Paesi mediterranei come Algeria, Marocco ed Egitto e gli Stati balcanici. Accogliendo con favore il 'tono positivo e costruttivo' di Bruxelles, Symonds ha pero' sottolineato che il Regno Unito e' 'sempre alla ricerca di modi per ridurre le barriere al commercio, ma all'interno delle sue linee rosse'.

Da quando e' salito al potere sei mesi fa, il leader laburista Keir Starmer ha ripetutamente cercato di riscaldare le relazioni con l'UE dopo anni di tensioni post-Brexit, senza pero' tornare indietro sul divorzio o sull'adesione al mercato unico. Il Paese, che spera anche di rilanciare i colloqui per un accordo di libero scambio con Donald Trump, dopo la Brexit ha firmato trattati commerciali con Australia, Nuova Zelanda e Singapore ed e' in trattativa con l'India.

com-Cog

