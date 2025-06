Uk: Reeves, 1 mld sterline di risparmi all'anno su bilancio per richieste asilo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - La ministra britannica delle Finanze, Rachel Reeves, ha annunciato risparmi per un miliardo di sterline sul bilancio destinato ai richiedenti asilo. I risparmi, ha spiegato, saranno realizzati accelerando l'esame delle domande in sospeso, il che permettera' in particolare di ridurre 'l'uso costoso degli hotel per ospitarli'. Concretamente, il governo intende 'ridurre le richieste d'asilo in sospeso, esaminare un maggior numero di ricorsi e rimpatriare le persone che non hanno diritto di restare' nel Regno Unito, ha spiegato la ministra in un discorso sulle priorita' di bilancio del Paese.

