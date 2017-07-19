Uk: produzione industriale +1,1% a novembre, +2,3% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Nel mese di novembre la produzione industriale nel Regno Unito e' aumentata dell'1,1% su base mensile e del 2,3% annuale. Lo rende noto l'ufficio nazionale di statistica inglese secondo cui l'aumento della produzione mensile a novembre 2025 e' dovuto esclusivamente alla solidita' del settore manifatturiero (+2,1%) che ha parzialmente compensato la debolezza di attivita' estrattive e di cava (in calo del 2,5%) ed elettricita' e gas (in calo dello 0,5%). L'aumento di novembre fa seguito a un aumento a ottobre 2025 (+1,3%) e a un calo a settembre 2025 (-1,4%). Si stima, inoltre, che la produzione sia diminuita dello 0,1% nel trimestre fino a novembre 2025 rispetto al trimestre fino ad agosto 2025.

