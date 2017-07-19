Uk: premier Starmer in bilico, sterlina e gilt sotto pressione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Le speculazioni sulle possibili dimissioni del premier britannico Keir Starmer mettono sotto pressione la sterlina e i titoli di stato britannici. Nel dettaglio, la valuta britannica arretra dello 0,49% rispetto all'euro a quota 1,1509. Perde invece lo 0,57% sul dollaro, attestandosi a 1,357. Per quanto riguarda i bond, i costi di finanziamento del Regno Unito sono saliti al livello piu' alto da novembre, con il rendimento a 10 anni che ha raggiunto il 4,6%.

Ad alimentare questi movimenti sono le preoccupazioni degli investitori sulla crescente instabilita' della leadership di Starmer. Il primo ministro britannico sta affrontando feroci critiche da parte dei suoi colleghi di partito laburisti, a causa della decisione di dominare, a dicembre 2024, Peter Mandelson come ambasciatore a Washington, il ruolo piu' importante per la diplomazia britannica. Gia' all'epoca la scelta era stata criticata per gli stretti rapporti di amicizia che l'ex ministro e veterano del partito laburista aveva avuto con Jeffrey Epstein, il finanziere americano pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. A questo si aggiunge il fatto che l'incarico di solito viene assegnato a un diplomatico di carriera e non a un politico.

