Uk: premier Starmer in bilico, sterlina e gilt sotto pressione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Nel tentativo di placare le polemiche e sfuggire al fuoco incrociato proveniente sia dall'opposizione che dal suo partito, Starmer si e' scusato pubblicamente in un discorso nell'East Sussex con le vittime di Epstein. 'Mi dispiace per quello che vi e' stato fatto, mi dispiace che cosi' tante persone al potere abbiano fallito - ha detto stamani - Mi dispiace di aver creduto alle bugie di Mandelson e di averlo nominato'. A dicembre 2024, il premier aveva deciso di procedere con la scelta di Mendelson, alla luce della lunga esperienza del politico e delle sue competenze nei negoziati commerciali.

Una serie di email emerse nella diffusione dell'archivio segreto del finanziere, gli Epstein Files, lo scorso novembre aveva rivelato rapporti molto piu' controversi di quanto ipotizzato tra Mandelson e Epstein. L'ambasciatore britannico a Washington aveva infatti continuato a frequentare l'uomo anche dopo la sua prima condanna per pedofilia nel 2008 e gli aveva scritto messaggi di sostegno e solidarieta'. In piu', in base a quanto mostrano le e-mail, Mandelson aveva passato documenti sensibili del governo britannico al finanziere (dopo aver ricevuto 75.000 dollari), mentre era vice-premier nel Governo di Gordon Brown. Nel 2009 Mandelson aveva tenuto informato Epstein in tempo reale sulle mosse del Governo nella gestione della grande crisi finanziaria e sulle privatizzazioni in atto e perfino sul piano di salvataggio da 500 miliardi di euro della Ue, dando al finanziere la possibilita' di monetizzare le notizie ricevute in anticipo.

A novembre 2025, dopo la pubblicazione dei primi "Files", Starmer aveva deciso di licenziare l'ambasciatore. Ora pero' il premier si trova nuovamente al centro delle polemiche, a causa della pubblicazione dei nuovi documenti.

