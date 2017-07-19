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            Uk: Pil cresce dello 0,4% su mese a luglio, +1,6% su anno -2-

            +0,4% congiunturale nel trimestre maggio-giugno-luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Inoltre, il Pil del Regno Unito e' cresciuto dello 0,4% nei tre mesi fino a luglio 2026, in linea con l'incremento registrato nel trimestre precedente e superando leggermente le aspettative del mercato. La crescita della produzione nel settore dei servizi ha registrato un'accelerazione (0,6% contro 0,5%), compensando i cali registrati nel settore manifatturiero (-0,5% contro 0%) e in quello delle costruzioni (-0,5% contro 0,3%).

            red-fil

            (RADIOCOR) 11-09-26 08:35:02 (0157) 5 NNNN

              


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