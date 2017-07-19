Uk: nuovo colpo per Starmer, domani i Comuni votano ancora su caso Mendelson

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Il caso Mendelson torna a mettere sotto pressione il governo di Keir Starmer. Il parlamento britannico infatti domani sara' chiamato a votare sulla possibilita' di avviare un'indagine interna sulla controversa nomina - imposta dal premier britannico - di Peter Mendelson come ambasciatore a Washington. In caso la proposta ottenga la maggioranza, Starmer sara' deferito alla commissione per i privilegi e dovra' affrontare l'accusa di aver fuorviato la Camera dei Comuni per favorire la scelta dell'ex big del Labour, vicino al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il governo ovviamente spingera' i parlamentari laburisti a bocciare l'indagine, ma alcuni deputati potrebbero schierarsi dalla parte dell'opposizione in un clima di malcontento generale verso il premier. Il voto potrebbe essere il colpo finale per la solidita' della leadership di Starmer, messo gia' a dura prova dalle rivelazioni secondo cui la nomina di Mendelson sarebbe avvenuta nonostante la mancata idoneita' ai controlli di sicurezza. Se davvero il voto avesse successo e il primo ministro fosse deferito alla commissione privilegi, potrebbe essere costretto a dimettersi. Un provvedimento simile nel 2023 ha gia' portato a lasciare ila guida del governo il conservatore Boris Johnson per il caso "partygate".

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(RADIOCOR) 27-04-26 18:00:19 (0494) 5 NNNN