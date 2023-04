Uk: l'economista Megan Greene entra nel comitato di politica monetaria

Succede a Silvana Tenreyro, membro del comitato dal 2017 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 apr - Il Tesoro del Regno Unito ha nominato Megan Greene, capo economista di Kroll, come nuovo membro del comitato di politica monetaria per un mandato di tre anni a partire dal 5 luglio. Greene succede a Silvana Tenreyro, docente della London School of Economics e membro del comitato dal 2017. Greene, ha affermato il governatore della BoE Andrew Bailey, porta al ruolo "un'esperienza significativa maturato nel suo lavoro nei servizi finanziari e nel mondo accademico". Il comitato per la fissazione dei tassi e' composto da quattro membri esterni indipendenti nominati dal cancelliere nel tentativo di apportare diversita' di pensiero e competenze alla politica monetaria.

