Uk: inflazione +0,7% mensile in aprile, +2,8% su anno -2

Aumento prezzo carburanti controbilanciato calo altre voci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - L'inflazione in Gran Bretagna e' quindi in rallentamento in aprile. Nella nota l'Ons spiega che l'indice Cpi dei prezzi al consumo ha registrato un rallentamento al 2,8% dal 3,3% registrato nei dodici mesi terminanti nel marzo scorso. Su base mensile il rallentamento e' altrettanto sensibile: dall'1,2% registrato a marzo allo 0,7% di aprile. "I servizi per la casa e l'abitazione hanno contribuito maggiormente al ribasso" della variazione mensile dell'indice. L'Ons aggiunge che "l'aumento dovuto al forte incremento dei prezzi dei carburanti e' stato controbilanciato dagli effetti negativi di altre categorie del settore trasporti". L'indice core Cpi, che esclude energia, alimentari, tabacco e alcool, ha registrato un incremento annuo del 2,5% in aprile dal 3,1% annuo di marzo.

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(RADIOCOR) 20-05-26 08:27:12 (0180) 5 NNNN