UK: infermieri votano sciopero nazionale senza precedenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Gli infermieri del Regno Unito hanno votato per la prima volta uno sciopero nazionale per chiedere un aumento salariale. Lo ha annunciato il sindacato del Royal College of Nursing, motivando la decisione con il fatto che il Paese e' colpito da un'inflazione record. Lo sciopero "dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno", ha annunciato senza ulteriori dettagli il sindacato in un comunicato, specificando che "molti dei piu' grandi ospedali d'Inghilterra risentiranno" delle conseguenze dello sciopero.

