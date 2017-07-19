Uk: indice prezzi case Halifax stabile a novembre, +0,7% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - L'indice Halifax sui prezzi delle case nel Regno Unito e' rimasto invariato rispetto al mese precedente a novembre, dopo un aumento dello 0,5% in ottobre. L'indice Halifax su base annua e' salito a novembre dello 0,7%, in calo rispetto all'1,9% di ottobre e segnando la crescita piu' lenta dal marzo 2024. Il prezzo medio degli immobili e' salito a un livello record di 299.892 sterline, ma con un aumento mensile di sole 139 sterline.

"Questa stabilita' dei prezzi medi - spiega Amanda Bryden, responsabile dei mutui di Halifax - riflette quello che e' stato uno degli anni piu' stabili per il mercato immobiliare nell'ultimo decennio. Nonostante le modifiche all'imposta di registro introdotte in primavera e alcune incertezze in vista del bilancio autunnale, il valore degli immobili e' rimasto stabile. Sebbene la crescita piu' lenta possa deludere alcuni proprietari di immobili esistenti, e' una notizia positiva per chi acquista la prima casa. Confrontando i prezzi degli immobili con i redditi medi, l'accessibilita' e' ora ai livelli piu' alti dalla fine del 2015. Tenendo conto dei tassi di interesse piu' elevati odierni, i costi dei mutui in percentuale sul reddito sono ai livelli piu' bassi degli ultimi tre anni circa".

red-fil.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-12-25 09:20:19 (0184)IMM 5 NNNN