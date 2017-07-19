Uk: in 2025 arrivati 41.472 migranti attraverso Manica, secondo dato piu' alto da 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Il numero di migranti arrivati sulle coste britanniche nel 2025 e' il secondo piu' alto registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 2018, secondo le statistiche del governo britannico pubblicate giovedi'. Nessuna piccola imbarcazione e' stata rilevata il 31 dicembre, precisano i dati del ministero dell'Interno, che sottolineano come il totale annuale delle persone che hanno intrapreso la pericolosa traversata della Manica dalla Francia a 41.472, il secondo numero piu' alto dopo il record di 45.774 registrato nel 2022.

