Uk: governo conferma fiducia a capo Nats, oltre 2.000 voli cancellati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 set - Il governo britannico ha confermato la propria fiducia nel direttore generale del National Air Traffic Services (Nats), Martin Rolfe, nonostante le richieste di dimissioni dopo il guasto tecnico che ha provocato la cancellazione di oltre 2.000 voli da e verso gli aeroporti del Regno Unito in due giorni.

Secondo dichiarazioni di Downing Street riportate dai media britannici, la ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha incontrato Rolfe questa mattina e ha espresso "forti preoccupazioni per la portata dei disagi" a nome dei passeggeri e dell'industria aerea. Nel corso del colloquio Alexander ha chiesto al direttore di Nats di condurre "un'indagine completa" sulle cause del guasto, per assicurare che vengano tratte le necessarie conclusioni e impedire che un episodio analogo si ripeta. Nats dovra' presentare i risultati entro una settimana. Alla domanda se la ministra e il primo ministro continuassero ad avere fiducia in Rolfe, il portavoce di Downing Street ha risposto che Alexander "vuole risposte" e ha fiducia nel dirigente affinche' conduca l'indagine e riferisca entro il termine stabilito. "Abbiamo fiducia in lui e gli e' stata affidata l'indagine, che presentera' le sue conclusioni tra una settimana", ha precisato il portavoce, respingendo l'ipotesi che il sostegno del governo sia condizionato all'esito dell'inchiesta. Il governo intende inoltre utilizzare il Civil Aviation Bill, il cui esame riprende oggi in Parlamento, per rafforzare la tutela dei passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi e migliorare gli obblighi di assistenza a carico delle compagnie aeree.

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(RADIOCOR) 09-09-26 15:21:42 (0411) 5 NNNN