Uk: Fmi alza stime, non prevede piu' caduta in recessione nel 2023

Ma rischia di dover fare i conti con alta inflazione a lungo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 mag - Il Regno Unito riuscira' a evitare una caduta in recessione nel corso del 2023 ma rischia di dover fare i conti con un'inflazione persistente a meno che i tassi di interesse non rimangano alti piu' a lungo. E' quanto affermano gli esperti del Fondo Monetario Internazionale in un aggiornamento sull'economia britannica. Secondo le nuove stime dell'istituzione di Washington, il prodotto interno lordo dovrebbe ora incrementare dello 0,4% nel 2023, riflettendo una maggiore crescita dei salari, una politica fiscale piu' favorevole e un piu' rapido allentamento delle pressioni globali dei prezzi dell'energia e della catena di approvvigionamento blocchi. L'Fmi prevede inoltre che l'economia britannica cresca dell'1% nel 2024 e in media del 2% nel 2025 e nel 2026.

