UK: entro 2030 investiti 86 mld stg in Scienze, Tecnologie o Difesa

Probabili 30 mld destinati a SSN nei prossimi 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Il governo britannico, che mercoledi' prossimo svelera' le proprie scelte in tema di budget per gli anni venturi, ha annunciato che 86 miliardi di sterline (circa 102 miliardi di euro) verranno investiti entro il 2030 in Scienze, Tecnologia o Difesa. Rachel Reeves, che guida il ministero delle Finanze, negli ultimi mesi ha annunciato drastici tagli al budget pubblico per equilibrare la spesa corrente. Al tempo stesso ha autorizzato prestiti per investimenti, tanto da sbloccare un totale di 113 miliardi di sterline entro il 2030.

L'esecutivo conta di investite per le priorita' della popolazione, ossia salute, sicurezza ed economia. Gli 86 miliardi di sterline consentiranno di 'dinamizzare i nostri settori in piu' rapida crescita, dalle tecnologie, alla scienza per la vita, fino alla difesa', ha spiegato Reeves, che secondo indiscrezioni riferite dal The Times mercoledi' dovrebbe annunciare un aumento del budget fino a 30 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) spalmato su tre anni per il servizio pubblico sanitario ormai in crisi.

