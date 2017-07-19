Uk: deficit commerciale trimestrale sale a 6,1 mld sterline e a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Nel Regno Unito nei tre mesi che si sono conclusi lo scorso novembre il deficit commerciale totale di beni e servizi e' aumentato di 2,7 miliardi di sterline, raggiungendo i 6,1 miliardi di sterline. Lo rende noto l'ufficio nazionale di statistica inglese secondo cui, nel periodo, il valore delle importazioni di beni e' diminuito di 0,6 miliardi di sterline (1,1%) a novembre 2025, con un calo delle importazioni da paesi extra-Ue, parzialmente compensato da un aumento delle importazioni dall'Ue. Il valore delle esportazioni di beni e' aumentato di 0,6 miliardi di sterline (1,9%) a novembre 2025, con un aumento delle esportazioni sia verso i paesi dell'UE che verso quelli extra-Ue. Il deficit commerciale di beni e' aumentato di 3,4 miliardi di sterline, raggiungendo i 58,9 miliardi di sterline nei tre mesi fino a novembre 2025, mentre si stima che il surplus commerciale di servizi sia aumentato di 0,7 miliardi di sterline, raggiungendo i 52,8 miliardi di sterline.

