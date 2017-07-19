Uk: deficit commerciale si riduce a 3,45 miliardi di sterline a luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Il disavanzo commerciale del Regno Unito si e' ridotto a 3,45 miliardi di sterline nel luglio 2026, in calo rispetto ai 5,54 miliardi di sterline del mese precedente. Si e' trattato del deficit piu' contenuto da gennaio, quando la bilancia commerciale aveva registrato un surplus, grazie all'aumento delle esportazioni e al calo delle importazioni. Le esportazioni sono cresciute del 2,1% su base mensile, attestandosi a 81,92 miliardi di sterline, mentre le importazioni sono scese dello 0,4%, toccando il minimo degli ultimi cinque mesi a 85,37 miliardi di sterline.

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(RADIOCOR) 11-09-26 08:33:25 (0156) 5 NNNN