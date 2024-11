Uk: critiche alle rendite di re Carlo e William dopo indagine su loro patrimoni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - La famiglia reale britannica e' ancora una volta sotto accusa per la mancanza di trasparenza sui suoi beni e sulle sue entrate dopo che i media inglesi hanno rivelato che re Carlo e il principe William ricevono denaro da enti pubblici pur essendo esenti da alcune tasse. L'esatta entita' delle proprieta' e i dettagli dei contratti, come i contratti di locazione, stipulati dal ducato di Lancaster, di proprieta' del sovrano e dal ducato di Cornovaglia, di proprieta' del principe ereditario William, non sono pubblici. Ma un'inchiesta di Channel 4 e Sunday Times , pubblicata nei giorni scorsi, li ha portati alla luce per la prima volta. Secondo questi media, i due ducati hanno incassato milioni di sterline in entrate da contratti di affitto di terreni al Nhs, il sistema sanitario pubblico attualmente in crisi dopo anni di sottofinanziamento, a ministeri o agenzie di beneficenza.

Allo stesso tempo, i due ducati, che uniscono terre, proprieta' e altri beni in Inghilterra e Galles, non pagano l'imposta sulle societa' o sulle plusvalenze. La famiglia reale assicura che i profitti dei ducati di Lancaster di Cornovaglia finanzino le attivita' pubbliche, caritative e private del sovrano e del suo erede.

