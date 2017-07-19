Uk: catena cosmetici Lush, stop vendite per un giorno in solidarieta' con Gaza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 set - La catena britannica di cosmetici Lush ha sospeso oggi tutte le attivita' di vendita e produzione nel Regno Unito, sia nei negozi fisici che online, per manifestare la propria 'solidarieta' con Gaza'. Il sito ufficiale dell'azienda e' ancora adesso occupato dalla frase: 'Stop alla fame a Gaza - siamo chiusi in solidarieta'', scritta con i colori della bandiera palestinese. A fine 2023 l'azienda era gia' finita al centro dell'attenzione sui social, dopo che una sua boutique di Dublino aveva esposto in vetrina il messaggio 'Boycott Israele'.

In una nota diffusa online, l'azienda ha spiegato: 'Condividiamo l'angoscia di milioni di persone davanti alle immagini di persone affamate a Gaza, in Palestina, mentre il governo israeliano impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari d'urgenza nella Striscia di Gaza'.

Lush ha chiesto al governo britannico di 'interrompere la vendita di armi' a Israele, definendo la chiusura 'una decisione non facile', anche se molti clienti - afferma la nota - "condividono la stessa preoccupazione per la situazione a Gaza'.

Fondata nel 1995 in Inghilterra, Lush e' nota per le sue bombe da bagno effervescenti e i saponi colorati. Oltre alla protesta, la societa' devolve i profitti derivanti dalla vendita di un sapone specifico a progetti di beneficenza rivolti ai bambini di Gaza e della Cisgiordania. Il gruppo conta oltre 880 negozi in 52 Paesi, di cui piu' di 100 tra Regno Unito e Irlanda.

imt-red

(RADIOCOR) 03-09-25 18:25:19 (0548) 5 NNNN