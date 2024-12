Uk: caos nei trasporti per la tempesta Darragh, venti fino a 150 km/h

Annullati arrivi e partenze da Heathrow (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 07 dic - La tempesta Darragh si sta abbattendo su Regno Unito e Irlanda con venti fortissimi, responsabili di danni e blackout diffusi. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricita', sono state registrate raffiche fino a 150km orari mentre le autorita' hanno inviato un raro avviso di emergenza via telefono a circa 3 milioni di famiglie in Galles e nel sud-ovest dell'Inghilterra. Caos voli in tutto il Regno Unito, con centinaia di cancellazioni e alcuni estremi dirottamenti poiche' gli aerei sono stati costretti ad annullare gli atterraggi a Heathrow e altri sono stati dirottati verso la Germania. La Great Western Railway ha avvisato i passeggeri di 'ritardi significativi' poiche' parte del tetto della stazione di Westbury e' stato divelto, finendo sui binari. Molte linee della Great Western Railway sono chiuse. Decine di traversate in traghetto sul Mare d'Irlanda e nell'Isola Occidentale della Scozia sono state cancellate. Un uomo e' morto questa mattina nel nord-ovest dell'Inghilterra dopo che un albero e' caduto sul suo furgone. Inghilterra e Galles saranno ancora in allerta gialla domenica fino alle 18 ha annunciato il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito.

rmi

(RADIOCOR) 07-12-24 16:59:27 (0340) 5 NNNN