Uk: Burnham vuole riportare Jonathan Reynolds a ministero Imprese (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Il nuovo leader del partito laburista britannico Andy Burnham, secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, intende riportare Jonathan Reynolds alla guida del ministero delle Imprese. La mossa, al momento non ancora confermata, sarebbe uno dei tasselli nella strategia "a favore del prossimo premier" annunciata da Burnham - che dovrebbe succedere a Keir Starmer come primo ministro. Reynolds e' stato ministro per le Imprese del governo Starmer fino al rimpasto dello scorso settembre, quando e' stato spostato alla carica di capogruppo parlamentare. Ora tuttavia potrebbe tornare al suo precedente incarico, anche alla luce del favore di cui gode presso le organizzazioni sindacali del Regno Unito. Secondo le fonti consultate dal Ft, Burnham potrebbe scegliere di affidare a Reynolds maggiori responsabilita' in materia di politica energetica e scientifica, incluse le politiche relative all'estrazione di petrolio e gas nel Mare del Nord.

Le indiscrezioni si aggiungono a quelle degli scorsi giorni sulla nomina dell'attuale ministro degli Interni britannico, Shabana Mahmood, al ministero delle Finanze. Una prospettiva accolta con favore dai mercati ma non dalla sinistra laburista.

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(RADIOCOR) 17-07-26 17:10:30 (0482) 5 NNNN