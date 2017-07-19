Uk: BoE, credito al consumo aumenta a luglio a 1,62 miliardi di sterline

Approvati oltre 65mila mutui ipotecari, al top da gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 set - Il credito al consumo nel Regno Unito e' cresciuto a luglio a 1,622 miliardi di sterline, da 1,471 miliardi registrati a giugno.

Lo ha rilevato la Bank of England. Secondo i dati resi noti oggi, nel mese di luglio le banche e le societa' di credito immobiliare britanniche hanno approvato 65.352 mutui ipotecari, il numero piu' alto dal mese di gennaio. "Il debito ipotecario netto dei privati - fa notare ancora la BoE - e' diminuito di 0,9 miliardi di sterline, attestandosi a 4,5 miliardi di sterline a luglio, rispetto a un aumento di 3,2 miliardi di sterline a 5,4 miliardi di sterline registrato a giugno".

red-fil

