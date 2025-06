Uk: Bailey, inflazione al 3,5% fino ad autunno, poi verso 2% in 2026

Non prevediamo che fattori di rialzo persistano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - L'inflazione del Regno Unito e' attesa rimanere intorno al 3,5% almeno fino all'autunno prima di tornare verso il target del 2% il prossimo anno, tuttavia la risalita dell'inflazione e' dovuto all'andamento dei prezzi dell'energia e ai prezzi regolati e amministrati, come le bollette dell'acqua e le tasse sulle auto: questi incrementi dei prezzi "non sono direttamente collegati alla pressione dei costi sottostanti" in un modo "che richiederebbe chiaramente una risposta di politica monetaria". Lo ha sottolineato il governatore della Bank of England Andrew Bailey. "Non dobbiamo aspettarci che persistano - ha proseguito - e non ci aspettiamo che riaccendano le pressioni inflazionistiche interne attraverso nuovi effetti di secondo impatto, come abbiamo visto dopo i grandi shock globali che hanno portato l'inflazione a livelli molto piu' alti nel 2021 e 2022".

fon

(RADIOCOR) 26-06-25 14:09:12 (0319) 5 NNNN