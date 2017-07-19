Dati
            Notizie Radiocor

            Uk: accordo farmaceutico con Trump costera' 1 mld di sterline in 3 anni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - La promessa del Regno Unito di pagare di piu' alcuni farmaci per sfuggire ai dazi doganali promessi da Donald Trump sul settore costera' 1 miliardo di sterline in tre anni al servizio sanitario inglese, secondo una stima ufficiale resa nota oggi.

            A dicembre Londra si era impegnata con Washington a far si' che il NHS finanziasse trattamenti piu' costosi aumentando la 'soglia' di efficacia in termini di costi, l'indicatore utilizzato per valutare se un farmaco presenta un buon rapporto qualita'-prezzo.

            Una riforma che dovrebbe comportare un investimento supplementare di circa il 25% nei nuovi farmaci, secondo le stime del ministero britannico delle Scienze. Questa promessa britannica era stata formalizzata in un accordo presentato come 'una vittoria per i pazienti' dal governo laburista di Keir Starmer.

            Secondo la Casa Bianca, Londra si e' anche impegnata a non compensare questo aumento con tagli di bilancio su altri prodotti sanitari. Secondo le autorita' sanitarie, gli impegni britannici 'costeranno circa 1 miliardo di sterline in Inghilterra nei prossimi tre anni', rivela il ministro della Scienza e della Ricerca Patrick Vallance in una lettera ai deputati pubblicata oggi.

            Red-Sim.

