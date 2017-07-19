Dati
            UK: a dicembre indice Pmi servizi e composito a 51,4 punti (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - Si mantiene grossomodo stabile la crescita del settore terziario nel Regno Unito. A dicembre l'indice Pmi segnala un risultato pari a 51,4 punti (da 51,3 di novembre).

            L'indice composito, sintesi di servizi e manifatturiero, si e' attestato a 51,4, in lieve rialzo rispetto a 51,2 di novembre, sopra la soglia di 50 punti per l'ottavo mese di seguito.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 06-01-26 10:47:47 (0276) 5 NNNN

              


