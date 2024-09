Uil: Bombardieri, in Rapporto Draghi proposte che chiediamo da anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - "Da una prima lettura del Rapporto Draghi, emergono alcune valutazioni.

Condividiamo il richiamo alla necessita' di sviluppare una politica industriale europea e di individuare, con urgenza, una serie di strumenti di finanziamento comune: richieste che la Uil avanza da anni, in Italia e in Europa. Fondamentali i riferimenti alla necessita' di preservare la coesione sociale e al fatto che essa debba andare di pari passo con la crescita della produttiva e competitivita'. L'auspicio e' che le proposte in materia di inclusione sociale trovino effettiva realizzazione e non restino mere dichiarazioni di principio non vincolanti. Cosi' come un effettivo banco di prova sara' il patto sulla politica industriale verde, in concertazione con le parti sociali.

Negativa e' la scarsa attenzione alla necessita di ancorare i finanziamenti europei a specifiche condizionalita' sociali".

Lo dichiara il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri.

bab

(RADIOCOR) 09-09-24 15:58:19 (0385) 5 NNNN