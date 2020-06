Uil: Bombardieri, a calo Iva preferiamo aumento potere d'acquisto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - "Abbiamo chiesto da tempo una rimodulazione dell'Iva, ma immaginiamo che le risorse non siano infinite: dovendo scegliere, noi siamo per aumentare il potere d'acquisto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, per riattivare il mercato interno. La riduzione dell'Iva non lo riattiva". Cosi' il prossimo segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, nel corso di una video-conferenza stampa, dopo l'esecutivo nazionale.

bab

(RADIOCOR) 25-06-20 17:05:07 (0516) 5 NNNN