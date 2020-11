Ue-Usa: von der Leyen, alleanza transatlantica spina dorsale di nuova alleanza globale

L'apertura europea per confronto su dossier internazionali chiave (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 nov -'E' il momento di una nuova agenda transatlantica e credo che l'Europa debba prendere l'iniziativa con l'offerta di lavorare insieme con la nuova amministrazione americana in ambiti che possano rafforzare la nostra partnership bilaterale e multilaterale, dalla sicurezza alla sostenibilita', dalle regole digitali al commercio, dalle parita' di condizioni nel mercato globale al rafforzamento delle istituzioni mondiali: non si tratta solo di questioni europee o americane, la nostra alleanza deve essere la spina dorsale di una nuova alleanza globale'. Lo ha indicato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un discorso agli ambasciatori Ue.

