Ue-Usa: von der Leyen, alleanza transatlantica spina dorsale di nuova alleanza globale -2

Senza accordo globale su Web Tax la Ue procedera' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 nov -"Salute, clima, digitale, riforma del sistema multilaterale basato su regole: questi sono alcuni dei settori chiave in cui penso che l'Europa possa prendere l'iniziativa e proporre una nuova agenda positiva con gli Stati Uniti", ha aggiunto von der Leyen. "Sappiamo che non possiamo tornare indietro. Ne' sul commercio, ne' sul Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip)", ha affermato, 'non possiamo tornare esattamente allo stesso programma di cinque anni fa. Non dobbiamo cadere in questa trappola. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio. Perche' il mondo e' cambiato, cosi' come gli Stati Uniti e Europa: alcuni cambiamenti nelle priorita' e nelle percezioni vanno ben oltre un singolo politico o una singola amministrazione. E non scompariranno con una singola elezione".

Sulla Web Tax Bruxelles non demorde: 'Il nostro contratto sociale prevede che le imprese paghino tasse adeguate per contribuire all'economia sociale di mercato. Non puo' essere che i giganti commerciali traggano enormi vantaggi dal nostro mercato unico, ma non paghino le tasse dove dovrebbero. Cio' mina l'accettazione dell'economia sociale di mercato e non lo tollereremo piu'. Cio' crea un'urgenza ancora maggiore per trovare un accordo internazionale sulla tassazione del business digitale e sulla tassazione minima globale. Il nostro obiettivo rimane una soluzione basata sul consenso a livello di Ocse e G20 su entrambi i pilastri delle discussioni globali'. Tuttavia, 'non devono esserci dubbi: se un accordo non e' all'altezza di un sistema fiscale equo, l'Europa agira'. La nuova scadenza di meta' 2021 deve essere quella definitiva. Se un accordo non e' all'altezza di un sistema fiscale equo che fornisce entrate sostenibili a lungo termine, presenteremo la nostra proposta'. Una prospettiva che non e' detto piacera' a Biden.

