Ue-Usa: vertice Pittsburgh si fara' ma non sara' anticamera di grande accordo commerciale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 set - La Commissione, dopo aver consultato i governi, ha confermato la scelta politica generale di non nutrire con gesti improvvisati una 'escalation' di mosse e contromosse verso gli Stati Uniti dopo il 'patto' Aukus. La decisione di creare un Consiglio Ue/usa per il commercio e la tecnologia era stata presa nel luglio scorso da von der Leyen e Biden.

L'idea e' che si riunisca periodicamente a livello politico 'per orientare la cooperazione', spiega Bruxelles. E' copresieduto da parte europea da Margrethe Vestager, responsabile della concorrenza, Valdis Dombrovskis, responsabile del commercio; da parte americana da Antony Blinken, segretario di Stato, Gina Raimondo, segretaria al commercio, Katherine Tai, rappresentante per il commercio.

La missione: espandere e approfondire gli scambi e gli investimenti bilaterali; evitare nuovi ostacoli tecnici agli scambi; cooperare nell'ambito delle principali politiche in materia di tecnologia, questioni digitali e catene di approvvigionamento; sostenere la ricerca collaborativa; cooperare per l'elaborazione di standard compatibili e internazionali; facilitare la cooperazione per quanto riguarda la politica di regolamentazione e l'applicazione della normativa; promuovere l'innovazione e la leadership delle imprese Ue e Usa. Si articolera' in gruppi di lavoro su cooperazione in materia di standard tecnologici (compresa l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, tra le altre tecnologie emergenti); clima e tecnologie verdi; sicurezza delle catene di approvvigionamento, compresi i semiconduttori; sicurezza e competitivita' delle tlc; data governance e piattaforme tecnologiche; uso improprio della tecnologia in quanto minaccia per la sicurezza e i diritti umani; controlli sulle esportazioni; controllo degli investimenti; promozione dell'accesso e dell'uso delle tecnologie digitali da parte delle pmi; commercio globale.

Nello stesso tempo Ue e Usa hanno formalizzato il dialogo sulla politica di concorrenza in ambito tecnologico.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

