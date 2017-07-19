Ue-Usa: Tribunale Unione conferma validita' accordo trasferimento dati informatici

Respinto ricorso deputato francese contro Data Privacy Framework (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 set - Il Tribunale dell'Unione europea ha confermato la validita' del quadro giuridico che disciplina i trasferimenti di dati informatici tra Europa e Stati Uniti, respingendo un ricorso di annullamento presentato nel 2023 da un deputato francese, Philippe Latombe. I giudici europei hanno confermato che "alla data di adozione della decisione impugnata, gli Stati Uniti garantivano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione a organizzazioni stabilite in tale Paese". L'accordo sul trasferimento dei dati tra la Ue e gli Stati Uniti, noto come "Data Privacy Framework", e' stato adottato nel 2022-2023: obiettivo, sostituire i meccanismi precedenti, tra cui il "Privacy Shield" in vigore dal 2016 al 2020, a sua volta invalidato dalla Corte di giustizia europea a seguito dei ricorsi presentati dall'attivista austriaco per la protezione dei dati Max Schrems. Philippe Latombe, deputato centrista (Modem), aveva chiesto l'annullamento di questo accordo sostenendo che non fosse pienamente conforme alla normativa europea in materia di dati e che, in definitiva, favorisse i Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

