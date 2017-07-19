Ue-Usa: Meloni, errore chiedere da che parte si sta, io sto con l'Occidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - "Penso che bisogna continuare a lavorare per rafforzare questo legame e penso che tutti coloro che provano a mettere la questione dal punto di vista di: decidi se stare con l'Europa o gli Stati Uniti, stanno facendo un errore perche' io voglio stare con l'Occidente rafforzando il ruolo dell'Europa e dell'Italia all'interno dell'Occidente". Cosi' la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di replica nell'Aula del Senato dopo le sue comunicazioni in vista del Vertice Ue.

