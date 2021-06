Ue-Usa: impegno a consultarsi su relazioni e scelte verso Cina e Russia

Verso Mosca impegno di coordinamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 giu - 'Intendiamo consultarci da vicino e cooperare sull'intera gamma di questioni nel quadro dei nostri rispettivi approcci multiformi simili alla Cina, che includono elementi di cooperazione, concorrenza e rivalita' sistemica'. 'Restiamo uniti nel nostro approccio di principio nei confronti della Russia e siamo pronti a rispondere in modo deciso al suo modello ripetuto di comportamenti negativi e attivita' dannose, che la Russia deve affrontare per prevenire l'ulteriore deterioramento delle relazioni anche nell'elenco dei cosiddetti stati ostili. Per coordinare le nostre politiche e azioni, prevediamo di stabilire un dialogo ad alto livello Ue-Usa sulla Russia'. Sono questi i principi concordati tra Ue e Usa sulle relazioni con la Cina e la Russia che in questi giorni, dalla riunione del G7 a quella della Nato e ancora oggi nel bilaterale Ue-Usa , hanno dominato la discussione politica internazionale.

L'impostazione e' molto cauta e lascia spazio per margine di manovra sia all'una che agli altri, tuttavia e' chiarissima l'intenzione di mantenere aperta e costante una consultazione sulle scelte che via via saranno prese.

Aps

(RADIOCOR) 15-06-21 17:49:36 (0563) 5 NNNN