            Notizie Radiocor

            Ue-Usa: Commissione su dichiarazioni Trump, leader europei deboli? Per noi no

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 dic - I vertici della Commissione europea hanno risposto oggi alzando leggermente i toni alle posizioni espresse dall'amministrazione americana sulla Ue. La portavoce comunitaria ha indicato stamattina che 'siamo orgogliosi dei nostri leader, che possono guidarci nelle molte sfide". I 27 sono stati indicati da Trump come 'persone deboli'. Dal canto suo l'alta rappresentante per politica estera e sicurezza Kaja Kallas ha detto che accusare la Ue di soppressione delle liberta' democratiche e alla censura della liberta' di parola e' 'ridicolo'. Secondo Kallas il documento americano sulla sicurezza nazionale che ha messo sotto accusa la Ue e prefigura un intervento dell'amministrazione all'interno degli Stati membri per sostenere le forze politiche sovraniste, e' 'una provocazione affinche' noi reagiamo". In ogni caso la 'ministra' degli esteri Ue ritiene che 'dovremmo rimanere calmi e lavorare con quello che possiamo' cercando di evitare 'divisioni con l'America, che e' stata la nostra piu' grande alleata e lo e' ancora, e divisioni tra i Paesi europei'.

            Aps.

            (RADIOCOR) 09-12-25 13:18:14 (0361)EURO 5 NNNN

              


