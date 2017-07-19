Ue-Mercosur: Tajani, quando risolti problemi agricoltura pronti a firmare

'Su clausole salvaguardia buon segnale, non so se basta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - "Bisogna vedere quali sono le condizioni, l'Italia non e' mai stata chiusa ad ascoltare le richieste di tutti. Ci sono dei problemi che riguardano, pero', il mondo agricolo che non sono stati ancora completamente risolti. Una volta risolti quelli, l'Italia e' pronta a sostenere l'accordo Ue-Mercosur". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine del prevertice dei popolari europei.

"In linea di massima - ha messo in chiaro - e' una scelta che noi condividiamo al 100 per cento. Bisogna soltanto risolvere il tema agricolo dopodiche' l'Italia sara' assolutamente pronta a firmare. Prima si risolve, meglio e'. Non e' che non vogliamo risolverlo". Quanto all'intesa sulle clausole di salvaguardia raggiunta nella notte tra Europarlamento e Consiglio, "ci sono dei punti ancora da vedere. Certo, e' un segnale che va nella buona direzione, ma vedremo durante il Consiglio quali saranno effettivamente le garanzie che verranno date agli agricoltori sui temi che abbiamo sollevato. E' un passo in avanti ma non so se e' sufficiente".

