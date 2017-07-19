Ue-Mercosur: Lega, da Ursula mancanza rispetto per gli unici eletti dai cittadini
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - "Ursula Von der Leyen insiste sulla strada del Mercosur, bypassando le decisioni del Parlamento europeo: una grave mancanza di rispetto per gli unici eletti direttamente dai cittadini".
Cosi' la posizione della Lega, espressa dal senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura.
"Nonostante la decisione dell'Europarlamento, con la Lega in prima linea per fermare l'accordo rinviandolo alla Corte di Giustizia - afferma in una nota - la presidente della Commissione europea va avanti. Ribadiamo ai vertici europei la nostra contrarieta' a un accordo stipulato senza le dovute garanzie di reciprocita' in tema di importazione, la massima trasparenza e controlli adeguati sui prodotti. Ursula non puo' pensare di sacrificare la produzione agricola italiana e la salute dei cittadini'.
