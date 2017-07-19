Ue-India: Lollobrigida, accordo positivo, soprattutto per vino e olio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - 'Quello tra Ue e India e' un accordo molto positivo: intanto si parte dalla difesa dei prodotti sensibili. Ci sono dei prodotti che, per motivi religiosi non beneficeranno di questo accordo, ma altri, come vino e olio, che ne trarranno grossi benefici.

L'India ha 1,3 miliardi di abitanti: questo non significa che ciascuno di loro berra' vino, ma a noi basta anche una piccola parte per compensare le perdite del comparto'. Cosi' il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in audizione davanti alla Commissione Agricoltura della Camera, sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel Pnrr.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-01-26 15:27:56 (0440)FOOD 5 NNNN