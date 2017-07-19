Ue-India: domani firma accordo commerciale a Nuova Delhi, oltre le strette di Usa e Cina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 gen - Sono stati necessari circa vent'anni, con molte e lunghe interruzioni, per arrivare all'intesa e solo con l'accelerazione delle trasformazioni geoeconomiche (compresi i radicali cambiamenti nelle catene di approvvigionamento) e i drastici cambiamenti geopolitici culminati in questa fase con l'attacco di Trump alle regole del commercio internazionale e a mezzo mondo a suon di dazi e atti di coercizione economica e politica.

A quanto e' emerso l'accordo prevederebbe tra l'altro l'eliminazione o la riduzione di tariffe su circa il 90% dei beni e includerebbe la liberalizzazione per il commercio di servizi tra cui tlc, trasporti, accounting e auditing.

Riduzione delle tariffe di importazioni per le auto europee e riduzione delle protezioni alle importazioni di acciaio nella Ue sono stati indicati quali elementi decisivi dei negoziati.

Altro punto molto delicato l'agricoltura: ci saranno riduzioni dei dazi Ue, ma non in diversi settori considerati sensibili per il settore europeo; da parte indiana ci sara' una riduzione delle tariffe bilanciata.

Ue e India adotteranno un'agenda strategica globale congiunta, che mira ad aumentare la cooperazione strategica tra le due parti in quattro settori, rafforzata da catalizzatori trasversali in tutti i pilastri: prosperita' e sostenibilita', tecnologia e innovazione, sicurezza e difesa, connettivita' e questioni globali.

La Ue e' il principale partner commerciale dell'India, con scambi di merci per un valore di 120 miliardi di euro nel 2024, pari all'11,5% del commercio totale dell'India. L'India e' il nono partner commerciale della Ue, con il 2,4% del commercio totale di merci Ue nel 2024, ben al di sotto di Stati Uniti (17,3%), Cina (14,6%) o Regno Unito (10,1%). Gli scambi di merci tra la Ue e l'India sono aumentati di quasi il 90% nell'ultimo decennio.

Le importazioni Ue dall'India comprendono principalmente macchinari ed elettrodomestici, prodotti chimici, metalli di base, prodotti minerali e tessili. Le principali esportazioni della Ue verso l'India consistono in macchinari ed elettrodomestici, mezzi di trasporto e prodotti chimici.

Gli scambi di servizi ammontavano a 59,7 miliardi di euro nel 2023 (con esportazioni Ue pari a 26 miliardi di euro). La quota di investimenti diretti esteri della Ue in India ha raggiunto i 140,1 miliardi di euro nel 2023, in aumento rispetto agli 82,3 miliardi di euro del 2019, rendendo la Ueuno dei principali investitori stranieri in India. Lo stock di Ide indiani nella Ue e' stato di 10,3 miliardi di euro.

Circa 6.000 aziende europee sono presenti in India.

"La geopolitica e' la ragione per cui le relazioni Ue-India sono diventate molto piu' importanti per entrambe le parti, e per altri, rispetto a 20 anni fa, quando furono promosse al livello di partenariato strategico, ma senza molta sostanza", sostengono Ignacio Garci'a Bercero e Andre' Sapir in un'analisi pubblicata dal think tank Bruegel: "Il cambiamento ha ovviamente molto a che fare con la crescente rivalita' tra Stato Uniti e Cina, che abbraccia la sfera economica, tecnologica e geopolitica, e con i loro sforzi per imporre politiche coercitive l'un l'altra e verso gli altri Paesi".

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

