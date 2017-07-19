Ue-India: Bruxelles rilancia partnership, nuova agenda strategica per cooperare

Mentre Trump vuole dazi europei per premere su Putin (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 set - Nel momento in cui Trump chiede agli europei di imporre dazi fino al 100% contro India e Cina per aumentare la pressione sulla Russia affinche' ponga fine alla guerra in Ucraina, la Commissione Ue ha proposto oggi nuova 'agenda strategica' per elevare le relazioni bilaterali con l'India a un livello superiore. La Ue resiste ad allinearsi alla richiesta americana. La presidente von der Leyen ha dichiarato che 'e' il momento di concentrarsi su partner affidabili e di raddoppiare i partenariati radicati in interessi condivisi e guidati da valori comuni. Con la nostra nuova strategia UEeIndia, stiamo portando le nostre relazioni a un livello superiore.

Promuovendo il commercio, gli investimenti e la mobilita' dei talenti. Rafforzando la nostra sicurezza economica comune.

Promuovendo la transizione pulita e promuovendo insieme l'innovazione. Approfondendo la nostra cooperazione industriale nel settore della difesa. L'Europa e' gia' il principale partner commerciale dell'India e ci impegniamo a finalizzare il nostro accordo di libero scambio entro la fine dell'anno. L'Europa e' aperta agli affari'.

