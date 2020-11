Ue-Cina: ok Parlamento Ue accordo per protezione 100 prodotti europei IG -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 nov - I deputati hanno accettato di estendere l'accordo ad altri 175 prodotti europei e cinesi entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. Il Parlamento ha indicato in una risoluzione che l'accordo Ue-Cina e' un "importante esercizio di consolidamento della fiducia' nell'ottica dei negoziati in corso per un accordo bilaterale di investimenti. Nello stesso tempo, ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alle pratiche distorsive del mercato delle imprese statali cinesi, ai trasferimenti forzati di tecnologia e alle altre pratiche commerciali sleali. Inoltre, i deputati si dicono profondamente preoccupati per le notizie relative allo sfruttamento e alla detenzione di uiguri in fabbriche cinesi.

Nel 2019, la Cina e' stata la terza destinazione per le esportazioni Ue di prodotti IG, tra cui vini, bevande alcoliche e prodotti agroalimentari. Nel testo della risoluzione si afferma anche che, nel 2018 e nel 2019, l'80% dei sequestri europei di merci contraffatte e usurpative ha avuto origine in Cina, causando perdite pari a 60 miliardi di euro per i fornitori Ue.

