Ue-Cina: firmato l'accordo per proteggere 100 Ig europee e 100 cinesi

Riguarda anche Grana Padano, Prosciutto Parma e San Daniele (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 set - Ue e Cina hanno firmato un accordo bilaterale per proteggere 100 indicazioni geografiche europee in Cina e 100 Ig cinesi nell'Unione europea contro l'usurpazione e l'imitazione

L'intesa, che era stata chiusa a novembre, dovrebbe portare vantaggi commerciali reciproci. l mercato cinese ha un alto potenziale di crescita per i cibi e le bevande europei. Nel 2019, la Cina e' stata la terza destinazione dei prodotti agroalimentari della Ue, raggiungendo i 14,5 miliardi di euro. E' anche la seconda destinazione delle esportazioni europee di prodotti protetti come indicazioni geografiche, rappresentando il 9% in valore, inclusi vini, prodotti agroalimentari e bevande spiritose. Inoltre, i consumatori europei potranno scoprire le autentiche specialita' cinesi grazie a questo accordo. Le Ig da protette sono Aceto balsamico di Modena, Asiago, Asti, Barbaresco, Bardolino superiore, Barolo, Brachetto d'Aqui, Bresaola della Valtellina, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano e Valdobbiadene-Prosecco, Dolcetto d'Alba, Franciacorta, gorgonzola, Grana Padano, Grappa, Montepulciano d'Abruzzo, Mozzarella di bufala campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, Soave, Taleggio, Toscano/Toscana, Vino nobile di Montepulciano.

