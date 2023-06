Ue-Cina: cautela su inchiesta dazi auto elettriche, domani piano sicurezza economica - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 giu - 'Non commentiamo su potenziali inchieste, non facciamo ipotesi su nuovi casi'. Era scontata la risposta della Commissione europea, oggi al briefing con la stampa, alla domanda se a Palazzo Berlaymont sia allo studio un'indagine commerciale che potrebbe sfociare in tariffe sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina sulla quale da giorni circolano voci insistenti e non sono state mai smentite. Certamente, esponenti politici francesi, a Bruxelles il commissario all'industria Thierry Breton e a Parigi il ministro dell'economia Bruno Le Maire, hanno indicato a chiare lettere di essere favorevoli il primo a un'indagine europea anti dumping contro la Cina e il secondo a non escludere a priori di prendere in considerazione la misura conseguente, i dazi all'importazione. Dopo che la Ue ha cominciato a rafforzare gli strumenti di difesa commerciale, ora Parigi vuole si passi agli atti concreti. Si teme che auto elettriche cinesi a buon mercato, la cui produzione e' sostenuta dai finanziamenti statali, inondino l'Europa. Il modello Seagull del gruppo BYD (Bridge your dream) potrebbe essere una delle utilitarie elettriche a prezzo piu' basso al mondo, si parte da 80 mila yuan, 10.700 euro. Il timore e' largamente diffuso in Europa, dove le case automobilistiche sono impegnate nella corsa alla produzione elettrica a tappe forzate e i governi aprono i rubinetti per finanziare la produzione di batterie nel continente. Tuttavia, si temono contromisure verso gli europei soprattutto in Cina, dove sono enormi gli interessi industriali (nell'auto innanzitutto) tedeschi dai quali dipende molta parte della filiera industriale continentale.

La cautela della Commissione riflette l'equilibrismo della Ue nei rapporti con la Cina: non puntare alla (impossibile) separazione tra le due aree ('decoupling'), ma fronteggiare il rischio della dipendenza da materie prime e rare necessarie per l'industria e la rivoluzione energetica europea ('derisking'); fare barriera contro le intrusioni tecnologiche nelle reti di telecomunicazioni (Huawei e Zte sono state praticamente messe al bando) e limitare i poteri dei grandi azionisti cinesi in gruppi Ue (ultimo il caso Pirelli) senza mettere a rischio la produzione industriale dei gruppi automobilistici tedeschi - e non solo - in Cina.

La cautela di Bruxelles e' ancora piu' evidente nei giorni in cui il primo ministro cinese Li Qiang si trova in Germania, per le consultazioni sino-tedesche, poi proseguira' a Parigi per partecipare al summit per un nuovo patto finanziario globale organizzato dal presidente Macron per rispondere alla sfida dei finanziamenti per contrastare il riscaldamento climatico. E nei giorni in cui gli Usa tentano di riprendere un dialogo con la Cina in relazione alla guerra in Ucraina e alle relazioni globali.

'Anche se non c'e' attualmente una soluzione migliore, risulta difficile trovare soluzioni concrete e coerenti sulla base dell'ormai famoso trittico strategico europeo in base al quale la Cina va tratta contemporaneamente come partner, come concorrente e come rivale sistemico a seconda del tema che c'e' sul tavolo', indica una fonte Ue coinvolta nelle discussioni di queste settimane. Nella Ue non c'e' accordo sui limiti del 'derisking' al di la' del principio: dipende dall'esposizione alle importazioni dalla Cina, dal peso delle esportazioni in Cina e dagli insediamenti produttivi europei in Cina.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 19-06-23 18:13:14 (0504)EURO 5 NNNN