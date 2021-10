Ue/Australia: Bruxelles, 'round' negoziale commercio rinviato di un mese

Relazioni piu' difficili dopo stop a sottomarini Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 01 ott - Il prossimo round del negoziato commerciale Ue-Australia e' stato rinviato di un mese. Lo ha indicato la Commissione europea precisando che 'non si tratta della fine delle discussioni' e che 'cio' che conta e' la sostanza non la velocita''. Bruxelles ha precisato che su alcuni aspetti del negoziato 'occorre ancora del lavoro: regole di origine, proprieta' intellettuale, indicazioni geografiche, acquisti pubblici, sviluppo durevole'. La Commissione, dunque, indica di fatto che non c'e' un rapporto (quantomeno diretto) con il patto sulla sicurezza nell'area Indo-Pacifico fra Usa, Regno Unito e Australia cui ha fatto seguito la cancellazione dell'acquisto di sottomarini francesi da parte del governo di Canberra. Sta di fatto che le relazioni tra Ue e Australia non sono delle migliori in questa fase.

