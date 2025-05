Ue: von der Leyen, pronto pacchetto da 500 mln per attrarre ricercatori dal mondo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 mag - Von der Leyen ha insistito sull'impegno a 'garantire che la scienza in Europa rimanga aperta e libera: questo e' il nostro biglietto da visita. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerla, ora piu' che mai. Vogliamo rafforzare la libera circolazione di conoscenze e dati in tutta Europa, proprio come facciamo per beni, talenti e capitali nel nostro mercato unico'. La presidente della Commissione non ha mai citato gli Stati Uniti ne' gli attacchi di Trump alle universita' americane di punta, tuttavia ha tenuto a rilevare che 'con l'aumento delle minacce in tutto il mondo, l'Europa non scendera' a compromessi sui suoi principi. L'Europa deve rimanere la patria della liberta' accademica e scientifica'.

